Кожаные ботинки Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001 черныеID#8731
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Отличная спортивная модель для активных мужчин Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001. Ботинки с высокой шнуровкой плотно облегают голенище, что предотвращает риск травматизации. Модель прочная и надежная, и отлично подойдет для прогулок в разных условиях. Черный цвет модели, в сочетании со стильным дизайном, позволяют модели оставаться практичной и интересной. Скажите да комфорту и порадуйте себя и свои ноги фирменными ботинками Palladium.
Характеристика:
- натуральные материалы верха влагостойкие и прочные
- высокая шнуровка надежная
- мягкий кант предотвратит натирание пятки
- прорезиненный мысок защищает носок от влаги и повреждений
- прочная высокая подошва из резины противоскользящая и достаточно легкая, чтобы каждый шаг был максимально комфортным
|Технологии
|Palladium Termo-Dry, Palladium V-Lite, Palladium Vibram
|Застежка
|Шнурки
|Назначение
|Повседневные
|Подкладка
|Текстиль
|Размер(EU)
|37, 38, 39, 40, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46, 46.5
|Цвет
|Черный
|Пол
|Мужской, Женский
|Сезон
|Осень, Весна
|Бренд
|Palladium
|Страна происхождения
|Франция
|Производство
|Вьетнам, Китай
|Модель
|73234-001
|Подошва
|Вулканизированная резина
|Материал верха
|Кожа
|Рисунок
|Без рисунка
|Высокие/Низкие
|Высокие
|Стелька
|Текстиль
|Возраст
|Взрослый