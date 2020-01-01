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Кожаные ботинки Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001 черные

ID#8731
Кожаные ботинки Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001 черные ID#8731
Пожалуйста выберите размер:
37 41 42 44 46
Средства по уходу за обувью Палладиум
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Таблица размеров
Как подобрать размер
Цена: 9 900 Р
Кожаные ботинки Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001 черные

Кожаные ботинки Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001 черные

9 900 Р

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Категории: Мужская обувь Женская обувь Женские весенне-осенние ботинки Женские кожаные ботинки Женские высокие ботинки Мужские весенне-осенние ботинки Мужские кожаные ботинки Мужские высокие ботинки Весна-осень Кожаная обувь

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Отличная спортивная модель для активных мужчин Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001. Ботинки с высокой шнуровкой плотно облегают голенище, что предотвращает риск травматизации. Модель прочная и надежная, и отлично подойдет для прогулок в разных условиях. Черный цвет модели, в сочетании со стильным дизайном, позволяют модели оставаться практичной и интересной. Скажите да комфорту и порадуйте себя и свои ноги фирменными ботинками Palladium.

Характеристика:

  • натуральные материалы верха влагостойкие и прочные
  • высокая шнуровка надежная
  • мягкий кант предотвратит натирание пятки
  • прорезиненный мысок защищает носок от влаги и повреждений
  • прочная высокая подошва из резины противоскользящая и достаточно легкая, чтобы каждый шаг был максимально комфортным

Технологии Palladium Termo-Dry, Palladium V-Lite, Palladium Vibram
Застежка Шнурки
Назначение Повседневные
Подкладка Текстиль
Размер(EU) 37, 38, 39, 40, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46, 46.5
Цвет Черный
Пол Мужской, Женский
Сезон Осень, Весна
Бренд Palladium
Страна происхождения Франция
Производство Вьетнам, Китай
Модель 73234-001
Подошва Вулканизированная резина
Материал верха Кожа
Рисунок Без рисунка
Высокие/Низкие Высокие
Стелька Текстиль
Возраст Взрослый

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