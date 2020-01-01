Отличная спортивная модель для активных мужчин Palladium Pampa Sport Cuff WPN 73234-001. Ботинки с высокой шнуровкой плотно облегают голенище, что предотвращает риск травматизации. Модель прочная и надежная, и отлично подойдет для прогулок в разных условиях. Черный цвет модели, в сочетании со стильным дизайном, позволяют модели оставаться практичной и интересной. Скажите да комфорту и порадуйте себя и свои ноги фирменными ботинками Palladium.

Характеристика: